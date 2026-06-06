Una curiosa escena se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer en Arkansas, Estados Unidos, se llevara un gran susto durante una ronda nocturna para revisar a su ganado.

La mujer caminaba con una linterna cuando decidió iluminar a una de sus vacas. En ese momento, la imagen que apareció frente a ella la dejó sorprendida: el rostro del animal parecía tener la forma de un alienígena observándola desde la oscuridad.

El efecto visual fue provocado por el particular patrón blanco y negro del pelaje de la vaca, que forma una figura similar a la clásica imagen de un extraterrestre: ojos grandes, rostro alargado y una expresión inquietante.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo la luz de la linterna resalta el dibujo natural del animal, generando una ilusión óptica que, a primera vista, parece sacada de una película de ciencia ficción.

La dueña del ganado relató que el momento fue inesperado y que, por unos segundos, creyó estar viendo algo extraño entre sus animales.

El video rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y comentarios sobre la singular apariencia de la vaca.

Algunos internautas bromearon diciendo que el animal “venía de otro planeta”, mientras otros destacaron que se trataba de una de las ilusiones ópticas más curiosas vistas en el campo.

Aunque todo se explica por el patrón natural del pelaje, la escena logró captar la atención de los usuarios por lo insólita y llamativa que resulta la imagen.

La vaca con “cara de alienígena” terminó convirtiéndose en protagonista de un fenómeno viral, demostrando que a veces la naturaleza también sabe jugar con la imaginación.

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