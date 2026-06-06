¿Por qué la Laguna Colorada llamó la atención de la NASA? Estas son las razones

La Laguna Colorada llamó la atención de la NASA por este inusual hecho: registró una colosal mancha naranja brillante que rompe la monotonía del Altiplano boliviano a 4.300 metros de altura. Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó este extraño fenómeno que parece una huella oxidada sobre un desierto blanco.

Esta singular anomalía visual destaca en las imágenes del Observatorio de la Tierra debido al violento contraste entre las aguas rojizas y los depósitos salinos del entorno. La superficie actual es el vestigio de un antiguo lecho lacustre que hoy exhibe islas de bórax formadas por la evaporación natural.

La enigmática imagen captada por la NASA desde la Estación Espacial Internacional (Observatorio de la Tierra de la NASA).

El secreto de la mutación andina

La explicación científica detrás de este hecho que asombró a los expertos radica en la presencia masiva del alga Dunaliella salina, un organismo que prospera en condiciones de extrema salinidad. Estas algas generan pigmentos llamados carotenoides, los cuales tiñen el agua y modifican su intensidad de acuerdo con el clima.

l aspecto del lago no es estático, ya que la tonalidad puede variar e incluso adoptar matices verdosos dependiendo de los cambios estacionales de temperatura. Esta constante metamorfosis química y biológica convierte al ecosistema potosino en un laboratorio natural único visible desde el cosmos.

Santuario de vida extrema

A pesar de las condiciones hostiles que despertaron el interés espacial, este humedal está protegido internacionalmente desde 1990 bajo la estricta Convención Ramsar. El entorno sirve de refugio vital para diversas especies andinas, entre las que destacan tres variedades distintas de flamencos.

Fuente: El Confidencial.

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