¡Todo por $us 2,99! Estas son las funciones premium del WhatsApp Plus

Meta comenzó a implementar un nuevo sistema de suscripciones premium en sus principales plataformas: WhatsApp, Instagram y Facebook, bajo los nombres de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus. Según reporta Infobae, los planes ya están disponibles a nivel global con funciones adicionales de personalización y gestión de contenido.

El servicio de WhatsApp Plus tendrá un costo de 2,99 dólares mensuales, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus costarán 3,99 dólares al mes cada uno. El acceso se realiza directamente desde las aplicaciones, sin necesidad de crear nuevas cuentas

De acuerdo con la información citada por Infobae, estas suscripciones están dirigidas a usuarios que buscan mayores opciones de personalización y control dentro de las plataformas.

WhatsApp Plus: personalización de la mensajería

Entre las principales funciones de WhatsApp Plus se incluyen la personalización de la interfaz y herramientas adicionales como:

Envío de stickers premium

Cambio de temas de la aplicación

Selección de distintos iconos para la app

Tonos de llamada exclusivos

Personalización de listas de chats

La empresa aclaró que la versión gratuita de WhatsApp no se verá afectada.

Instagram Plus: más herramientas para historias

Instagram Plus incorpora funciones orientadas a la gestión de contenido visual, entre ellas:

Extensión del tiempo de duración de historias

Segmentación ampliada de audiencias

Destacado semanal de historias

Super reacciones animadas

Personalización de perfiles y tipografías

Herramientas de organización de publicaciones

Facebook Plus: enfoque en visibilidad y análisis

Facebook Plus ofrece mejoras en la interacción y alcance de publicaciones, incluyendo:

Reacciones avanzadas

Publicaciones destacadas

Personalización del perfil

Estadísticas detalladas de alcance e interacción

Meta One: nuevo plan integrado

Meta también anunció la prueba de Meta One, un plan dirigido a usuarios avanzados y empresas, que integra herramientas de inteligencia artificial y gestión de contenido.

El servicio contará con versiones como Meta One Plus y Meta One Premium, con precios de 7,99 y 19,99 dólares mensuales, respectivamente.

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