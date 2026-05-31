¡Todo por $us 2,99! Estas son las funciones premium del WhatsApp Plus

Estas versiones premium ofrecen funciones adicionales de personalización, herramientas para historias, reacciones avanzadas y opciones de análisis de contenido, sin afectar el uso gratuito de las plataformas.
31/05/2026 11:45
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Meta comenzó a implementar un nuevo sistema de suscripciones premium en sus principales plataformas: WhatsApp, Instagram y Facebook, bajo los nombres de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus. Según reporta Infobae, los planes ya están disponibles a nivel global con funciones adicionales de personalización y gestión de contenido.
El servicio de WhatsApp Plus tendrá un costo de 2,99 dólares mensuales, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus costarán 3,99 dólares al mes cada uno. El acceso se realiza directamente desde las aplicaciones, sin necesidad de crear nuevas cuentas
De acuerdo con la información citada por Infobae, estas suscripciones están dirigidas a usuarios que buscan mayores opciones de personalización y control dentro de las plataformas.
WhatsApp Plus: personalización de la mensajería
Entre las principales funciones de WhatsApp Plus se incluyen la personalización de la interfaz y herramientas adicionales como:
- Envío de stickers premium
- Cambio de temas de la aplicación
- Selección de distintos iconos para la app
- Tonos de llamada exclusivos
- Personalización de listas de chats
La empresa aclaró que la versión gratuita de WhatsApp no se verá afectada.
Instagram Plus: más herramientas para historias
Instagram Plus incorpora funciones orientadas a la gestión de contenido visual, entre ellas:
- Extensión del tiempo de duración de historias
- Segmentación ampliada de audiencias
- Destacado semanal de historias
- Super reacciones animadas
- Personalización de perfiles y tipografías
- Herramientas de organización de publicaciones
Facebook Plus: enfoque en visibilidad y análisis
Facebook Plus ofrece mejoras en la interacción y alcance de publicaciones, incluyendo:
- Reacciones avanzadas
- Publicaciones destacadas
- Personalización del perfil
- Estadísticas detalladas de alcance e interacción
- Meta One: nuevo plan integrado
Meta también anunció la prueba de Meta One, un plan dirigido a usuarios avanzados y empresas, que integra herramientas de inteligencia artificial y gestión de contenido.
El servicio contará con versiones como Meta One Plus y Meta One Premium, con precios de 7,99 y 19,99 dólares mensuales, respectivamente.
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