Cinco trucos para mejorar el WiFi de tu casa sin gastar dinero

Tener una conexión a internet más rápida en casa no siempre requiere comprar nuevos equipos ni contratar un plan más caro. En muchos casos, algunos ajustes simples pueden mejorar la velocidad del WiFi y reducir los cortes de señal.

La lentitud del internet suele estar relacionada con la ubicación del router, la saturación de dispositivos conectados, interferencias dentro del hogar o una mala distribución de la señal. Por eso, antes de pensar en gastar dinero, conviene revisar algunos puntos básicos.

Una de las primeras recomendaciones es reiniciar el router. Apagar el módem durante al menos 30 segundos y volver a encenderlo ayuda a eliminar errores temporales, procesos acumulados y fallas que pueden afectar el rendimiento de la red.

También es útil reiniciar el WiFi en celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos conectados, para forzar una reconexión limpia y mejorar la estabilidad.

Otro factor clave es la ubicación del router. Lo ideal es colocarlo en una zona central y elevada de la casa, lejos de paredes gruesas, objetos metálicos, muebles pesados, baños, acuarios o electrodomésticos que puedan bloquear o interferir la señal.

Dispositivos como microondas, teléfonos inalámbricos y parlantes Bluetooth también pueden generar interferencias, por lo que se recomienda mantener el router alejado de ellos.

La elección de la banda de frecuencia también puede marcar una diferencia. La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y atraviesa mejor paredes y obstáculos, aunque suele estar más saturada. En cambio, la banda de 5 GHz permite mayor velocidad, pero tiene menor alcance y es más sensible a las paredes.

Por eso, si el dispositivo está lejos del router, puede convenir usar la red de 2.4 GHz. Si está cerca y se necesita más velocidad, como para ver videos en alta calidad o jugar en línea, la red de 5 GHz puede funcionar mejor.

En routers con antenas externas, ajustar su posición también puede ayudar. Una antena colocada verticalmente mejora la cobertura horizontal en el mismo piso, mientras que una antena en posición horizontal puede favorecer la señal hacia pisos superiores o inferiores.

Aunque el WiFi ofrece comodidad, el cable Ethernet sigue siendo una de las mejores opciones para dispositivos que necesitan conexión estable, como computadoras, consolas de videojuegos o televisores inteligentes.

Conectar estos equipos directamente al router reduce la latencia, evita interferencias y libera ancho de banda para otros dispositivos conectados por WiFi.

En resumen, mejorar la conexión en casa puede ser más sencillo de lo que parece. Reiniciar el router, cambiarlo de lugar, usar correctamente las bandas de frecuencia, ajustar antenas y conectar por cable los equipos principales son medidas gratuitas que pueden ayudar a tener una navegación más rápida y estable.

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