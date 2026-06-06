A pocos días del inicio del Mundial 2026, la fiebre futbolera ya llegó al zoológico de Guadalajara, en México, donde varios animales se convirtieron en protagonistas de una singular dinámica de predicción al estilo del recordado pulpo Paul.

Elefantas, gorilas, una puma y jirafas participaron en curiosos ejercicios para anticipar posibles resultados de algunos partidos mundialistas, en una actividad que mezcló entretenimiento, fútbol y bienestar animal.

La escena más llamativa tuvo como protagonistas a dos elefantas, que caminaron sobre una pequeña cancha improvisada con arcos, pelota, banderas de México y Sudáfrica, además de pasto colocado como incentivo.

El pronóstico fue rápido. Las elefantas se acercaron primero al lado mexicano y comieron la yerba ubicada junto a la bandera de México, dando como ganadora a la selección anfitriona en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Poco después, una de ellas derribó el arco sudafricano, lo que fue tomado por los presentes como una especie de “confirmación” del curioso vaticinio.

La dinámica recuerda al famoso pulpo Paul, que se volvió una sensación mundial durante Sudáfrica 2010 por acertar varios resultados de la Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá del componente divertido, los especialistas del zoológico explican que este tipo de actividades forman parte del enriquecimiento ambiental de los animales.

El veterinario zootecnista Iván Reynoso explicó a AFP que la idea es que los animales participen en ejercicios que estimulen su comportamiento natural, su actividad física y su capacidad mental.

“La idea es que los animales van a realizar predicciones de distintos partidos que se jugarán”, señaló Reynoso.

Luego fue el turno de Chenchi y Faustina, dos gorilas de tierras bajas, quienes debían elegir entre dos piñatas con forma de camisetas de España y Uruguay, selecciones que se enfrentarán el 26 de junio en Guadalajara.

Tras unos segundos de suspenso, una de las gorilas se dirigió hacia la camiseta uruguaya, provocando la emoción de los encargados del zoológico, que dieron por hecho el triunfo de la Celeste.

Otra de las protagonistas fue Muluk, una puma que tuvo que elegir entre figuras relacionadas con Corea del Sur y República Checa. Después de varios minutos, la felina se acercó a los pedazos de carne colocados junto al símbolo del tigre siberiano, inclinando su predicción hacia el equipo asiático.

El último pronóstico estuvo a cargo de seis jirafas, que parecieron honrar sus raíces africanas al dar como ganadora a la República Democrática del Congo frente a Colombia, en el duelo previsto para el 23 de junio.

Reynoso destacó que estos ejercicios no solo resultan atractivos para el público, sino que también benefician a los animales.

“Este tipo de actividad los enriquece bastante, no solamente en el tema visual para el público sino para ellos también, estimula bastantes sentidos”, explicó.

Con estas predicciones, el zoológico de Guadalajara se suma al ambiente mundialista con una propuesta distinta, divertida y educativa.

Aunque nadie puede asegurar si estos nuevos “oráculos” acertarán como el pulpo Paul, lo cierto es que ya lograron captar la atención de los fanáticos del fútbol y de los amantes de los animales.

Mira la programación en Red Uno Play