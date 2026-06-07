Intenso debate en Diputados antecedió la aprobación de la Ley de Estados de Excepción

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Estados de Excepción tras varias horas de debate marcado por posiciones encontradas entre legisladores oficialistas y opositores. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes.

Durante la sesión, la diputada Claudia Bilbao solicitó la reconsideración del proyecto de ley; sin embargo, su propuesta no logró el respaldo suficiente y fue rechazada por el pleno.

Entre quienes defendieron la norma estuvo el diputado José Maldonado, quien responsabilizó a los sectores movilizados por la actual situación política y social que atraviesa el país. Asimismo, llamó a preservar la democracia frente a las demandas de acortar el mandato presidencial.

“Los que han disparado no son personas del campo, son francotiradores. Hace una semana se encontró personas disfrazadas que han participado en cabildos de la COB”, afirmó durante su intervención.

Por su parte, el diputado Edgar Zegarra cuestionó la postura de los sectores que mantienen los bloqueos de carreteras y denunció que estas medidas están afectando incluso el traslado de pacientes y ambulancias.

“Los que han fallecido no son bolivianos, ¿acaso ellos han pedido morir? Simplemente acudían a sus chequeos médicos”, manifestó el legislador, al referirse a las consecuencias de las interrupciones en las vías.

En contraste, la diputada Helen Patiño expresó su rechazo al proyecto y advirtió sobre los alcances que podría tener la norma una vez promulgada.

“Cuando se hace un proyecto de ley debe abrazar a todos, no a algunos. Nadie defiende a los bloqueadores, pero damos una carta blanca para que hagan lo que les dé la gana. Una ley no puede ser subjetiva, debe ser objetiva”, sostuvo.

A su turno, el diputado Carlos Alarcón señaló que las movilizaciones y bloqueos responden a intereses políticos y cuestionó la negativa de algunos sectores a dialogar con el Gobierno. Asimismo, lamentó el impacto económico y social que las protestas están generando en la población.

El debate se desarrolló en medio de una creciente tensión política y social, mientras diversos sectores mantienen bloqueos de carreteras y movilizaciones exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La ley ahora queda a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo.

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