‘No los dejaremos solos’: Zamora envía mensaje a sectores sociales tras violencia en San Julián

Tras el operativo registrado ayer en San Julián por la Policía para despejar la carretera bloqueada, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, emitió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su respaldo a diversos sectores sociales y responsabilizó al “narcoterrorismo” por los conflictos que atraviesa el país.

La autoridad se pronunció luego de la jornada de violencia que dejó al menos un efectivo policial herido por impacto de bala, quien permanece internado en terapia intensiva.

“Hermanos campesinos, mineros, maestros, interculturales y organizaciones vivas de Bolivia: no los dejaremos solos. Juntos vamos a derrotar al narcoterrorismo que solo busca dividir y destruir nuestra patria”, escribió Zamora en sus redes sociales.

El ministro sostuvo que las organizaciones sociales mantienen demandas legítimas que, según afirmó, no fueron atendidas durante décadas, y aseguró que el Gobierno trabajará junto a estos sectores para encontrar soluciones.

“Las organizaciones sociales tienen demandas justas que durante décadas no fueron atendidas. Junto con ellas vamos a trabajar para reconstruir la patria, una Bolivia de unidad, digna y con oportunidades para todos”, señaló.

Asimismo, la autoridad afirmó que los grupos que recurren a la violencia representan una minoría y expresó su confianza en que la población logrará superar la actual conflictividad.

“Los violentos son la minoría, el pueblo los va a vencer”, agregó.

El mensaje concluye con la consigna: “¡Primero la Patria, siempre!”.

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