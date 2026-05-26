“Querían cazar a un ministro”: Zamora revela que sufrió tres emboscadas en su retorno a La Paz

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Mauricio Zamora, reveló que durante el operativo para la habilitación de un corredor humanitario fue víctima de tres emboscadas, situación que calificó como altamente peligrosa y caótica.

“Nosotros íbamos con una bandera blanca y con la intención de tender la mano a estas personas, pero nos encontramos con violencia y con un sistema de información muy fuerte para cazar a un ministro. Uno no entiende el porqué, porque si me hubieran atrapado, ¿qué habrían ganado?”, dijo la autoridad.

La primera emboscada ocurrió en el sector de Copata, donde la caravana compuesta por policías, militares y cisternas fue recibida con dinamita y piedras. “Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro”, manifestó. Posteriormente, cuando la comitiva intentaba retornar a La Paz utilizando rutas alternas, el ministro denunció una segunda emboscada.

“Se tomó la decisión de retroceder para precautelar la vida de la gente, pero en ese momento se produjo la emboscada que generó un caos total. Perdí contacto con mi equipo y tuvimos que tomar un camino precario para llegar a un lugar seguro”, agregó.

Zamora señaló que en el trayecto sufrieron un segundo ataque durante la noche, lo que complicó la visibilidad y la identificación de los agresores. Posteriormente, aseguró haber sido nuevamente interceptado en la zona de Tilata, donde se registró la tercera emboscada.

“Me desprendí de la caravana porque había audios que indicaban que querían capturarme. Iba con mi asesor, el chofer, el guardia de seguridad y la encargada de comunicación del ministerio”, detalló.

El ministro indicó que la vagoneta en la que se trasladaba resultó dañada, aunque lograron escapar y posteriormente reincorporarse al convoy hasta llegar a La Paz. “Recién me sentí seguro cuando llegué a mi casa”, agregó.

Zamora sostuvo que el objetivo de estos hechos habría sido impedir el avance del corredor humanitario. “Ellos tenían dos objetivos: ir tras de mí y hacer que el corredor no tenga éxito, y en parte lo lograron”, afirmó.

En ese marco, defendió la estrategia del Gobierno basada en el diálogo y descartó el uso de la fuerza militar o policial para desbloquear las vías. “Ese no es el camino, aquí hay un daño de años de desinformación. Enfrentarse solo traería muerte y más problemas”, señaló.

Asimismo, aseguró que existen acciones en curso para garantizar el abastecimiento de alimentos a La Paz y El Alto, aunque advirtió que la solución al conflicto no será inmediata.

Finalmente, calificó como un intento de desestabilización los pedidos de renuncia al presidente y ratificó que el Ejecutivo continuará con una estrategia de diálogo para resolver las movilizaciones.

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