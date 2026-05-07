Zamora alerta sobre la reactivación del contrabando de diésel en el país

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, abordó el tema del contrabando de diésel en el programa Que No Me Pierda (QNMP), explicando que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por garantizar el abastecimiento en el país, los contrabandistas han vuelto a reactivar el negocio del diésel. Según Zamora, el levantamiento de la subvención ha generado un aumento de precios en el mercado internacional, lo que ha hecho que el diésel en Bolivia sea más barato, atrayendo a los contrabandistas.

El regreso del contrabando de diésel

Zamora explicó que, tras el levantamiento de la subvención, el diésel en Bolivia se volvió atractivo para su comercialización ilícita, lo que ha generado nuevamente desabastecimiento en el país.

“Cuando levantamos la subvención, el problema de las filas y el desabastecimiento desapareció porque ya no era negocio. Pero ahora que el diésel se ha vuelto rentable, los contrabandistas lo están sacando del país”, afirmó Zamora.

Requerimos control social

El ministro enfatizó que el gobierno trabaja en el control social para evitar el contrabando, destacando que ya ha solicitado a los transportistas que ayuden a documentar las operaciones ilegales de contrabandistas. Además, señaló que tiene en su poder videos de transportistas filmando cómo se saca el diésel, lo que evidencia la magnitud del problema.

“Necesitamos un control social entre todos para evitar que el diésel se vaya del país”, agregó Zamora.

Compromiso con la transparencia y el abastecimiento

Zamora también destacó que, aunque el control del diésel está siendo afectado por el contrabando, el gobierno sigue comprometido en garantizar el abastecimiento y que, a pesar del contrabando, las autoridades están tomando medidas para que el recurso llegue a la población.

Revisión del sistema de transporte y seguridad

El ministro también mencionó que las carreteras del país están en pésimas condiciones, y que el gobierno trabaja en un plan de rehabilitación vial con 125 millones de dólares para mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad en las rutas.

Compromiso con el diálogo y la estabilidad

Zamora finalizó su intervención destacando el compromiso del gobierno para mantener el diálogo con los transportistas y otros sectores afectados, subrayando la importancia de trabajar de manera conjunta para resolver los problemas de manera pacífica y eficiente.

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