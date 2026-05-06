Productores se alistan para Expoagro con tecnología y cultivos en 13 parcelas

Del 7 al 9 de mayo, en predios de Fexpocruz Norte, se desarrollará una nueva versión de Expoagro, un encuentro que reunirá a más de 180 marcas del sector agropecuario, que exhibirán avances productivos y diferentes cultivos en 13 parcelas demostrativas.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, destacó que la feria se consolida como un espacio de encuentro para productores de todo el país interesados en conocer nuevas tecnologías y maquinaria agrícola.

“Expoagro es una vitrina para compartir avances, rendimientos y variedades de cultivos. Esperamos la visita de más de 7.000 personas y el ingreso será gratuito”, señaló.

Frerking explicó que el predio cuenta con 36 hectáreas, de las cuales ocho están destinadas a la feria, y que este año se habilitó transporte gratuito para facilitar la asistencia de productores de zonas alejadas.

“Quienes viven en provincias pueden contactarse a través de las redes sociales de Expoagro para coordinar el traslado. Queremos garantizar su participación en esta muestra productiva”, añadió.

La feria abrirá sus puertas con ingreso libre en horario de 09:00 a 16:00 durante los tres días del evento.

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