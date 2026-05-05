Analista celebra retiro de dólares y fustiga abuso de gestiones pasadas

El analista económico Teófilo Caballero calificó como positiva la decisión del Gobierno de permitir a los ahorristas retirar hasta $us 3.000 de sus depósitos en dólares a partir del 15 de julio.

Según el especialista, la medida contribuirá a recuperar la confianza en el sistema financiero y en el Estado, al permitir que la población disponga nuevamente de sus ahorros en moneda extranjera.

Caballero sostuvo que esta disposición podría incentivar la reactivación económica, al facilitar que estos recursos vuelvan a circular dentro del país.

“La medida implica devolver libertad a los ciudadanos, que fue restringida en anteriores gestiones, limitando el derecho de los ahorristas a disponer de los dólares depositados en el sistema financiero”, afirmó.

El Gobierno dispuso la devolución gradual de depósitos en dólares apuntando a estabilizar el sistema financiero.

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