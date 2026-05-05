Encuentran a un hombre con impacto de bala junto a su moto en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

Un nuevo hecho violento sacude al trópico de Cochabamba. El cuerpo sin vida de un hombre, con impactos de bala, fue hallado a un costado de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, a la altura de Entre Ríos.

El hallazgo se registró cerca del puente Ichoa, donde efectivos policiales llegaron tras recibir una alerta que advertía sobre un posible secuestro en la zona.

Al constituirse en el lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 28 años, tendido junto a una motocicleta en plena vía. Presentaba al menos un impacto de bala, según el reporte preliminar.

De acuerdo con los primeros indicios, los presuntos autores del crimen se dieron a la fuga a bordo de un vehículo blanco, con rumbo desconocido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activó operativos para dar con los responsables, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen.

El caso genera preocupación en la región, donde la violencia vuelve a marcar presencia en rutas estratégicas del trópico cochabambino.

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