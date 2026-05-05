Macabro hallazgo: encuentran dentro de un cocodrilo los restos humanos de un empresario

Un impactante hallazgo sacudió a Sudáfrica: autoridades abatieron a un cocodrilo de más de cuatro metros de largo y, al revisar su interior, encontraron restos humanos que podrían pertenecer a un empresario desaparecido días atrás.

El operativo se desarrolló en inmediaciones del Parque Nacional Kruger, una zona conocida por su alta presencia de fauna salvaje, especialmente grandes reptiles.

Imágenes que dieron la vuelta al mundo

El momento quedó registrado en imágenes aéreas que rápidamente se viralizaron: un helicóptero trasladando el enorme animal, mientras un agente colgaba de una cuerda junto al reptil.

Las imágenes reflejan la magnitud del operativo y el riesgo que implicó la intervención en una zona afectada por inundaciones recientes.

El caso comenzó con la desaparición de Gabriel Batista, un empresario hotelero de 59 años, visto por última vez cuando intentaba cruzar un puente sobre el río Río Komati, en medio de fuertes crecidas.

Según las primeras hipótesis, la corriente arrastró su vehículo y el hombre habría logrado salir antes de ser atacado.

Durante varios días, equipos de rescate desplegaron drones y helicópteros para rastrear la zona, hasta detectar a un cocodrilo de gran tamaño con comportamiento inusual.

El operativo y el hallazgo

El animal llamó la atención de los rescatistas por su estado: permanecía inmóvil, con el abdomen visiblemente hinchado y sin reaccionar al ruido de los equipos.

Tras ser abatido, fue trasladado a una zona segura, donde peritos realizaron la inspección y hallaron restos humanos en su interior.

Las autoridades aclararon que aún se realizan análisis forenses para confirmar si corresponden al empresario desaparecido.

El caso generó conmoción y reavivó las advertencias sobre el peligro de las crecidas en zonas con presencia de fauna salvaje.

Las autoridades pidieron evitar cruzar ríos o áreas inundadas, especialmente en regiones donde habitan cocodrilos.

Mientras avanzan las pericias, la familia del empresario espera la confirmación oficial.

Un caso que mezcla tragedia, naturaleza extrema y un desenlace que mantiene en vilo a toda una región.

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