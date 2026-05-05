¿Viste El Señor de los Anillos? Esta es la historia del hombre detrás de Gollum

A Andy Serkis le basta una palabra para volver al personaje que marcó su vida: “precioso”. Así lo confesó en una entrevista reciente, dejando en claro que Gollum no es solo un papel… es parte de su identidad.

Su interpretación en El Señor de los Anillos no solo dio vida a uno de los personajes más icónicos del cine, sino que cambió para siempre la forma de actuar frente a una cámara.

El actor que reinventó la actuación

Lejos de ser solo tecnología, Serkis convirtió la captura de movimiento en una herramienta emocional.

Para él, no importa si lleva un traje de sensores o un vestuario tradicional: lo esencial sigue siendo lo mismo —la interpretación, la conexión, la historia.

“Es actuación pura”, ha repetido en múltiples ocasiones.

Y no es casualidad. Su trabajo no solo dio vida a Gollum, sino también a personajes como Caesar en El planeta de los simios y Snoke en Star Wars.

De actor a creador

Hoy, Serkis da un paso más allá. Se prepara para dirigir una nueva adaptación de Animal Farm, explorando el poder de la narrativa desde otro lugar: detrás de cámara.

Su carrera, que comenzó en el teatro, evolucionó hasta convertirse en un puente entre tecnología y emoción, demostrando que incluso los personajes digitales pueden tener alma.

Para Serkis, el cine no es solo entretenimiento. Es una forma de conectar.

Su trabajo siempre ha girado en torno a una idea clave: hacer que el público sienta, incluso frente a criaturas que no existen en la realidad.

Esa capacidad fue clave en su relación con directores como Peter Jackson, quien confió en él desde el inicio y lo impulsó a dar el salto a la dirección.

Un legado que sigue creciendo

Más de dos décadas después, Gollum sigue vivo. No solo en la pantalla, sino en la memoria colectiva.

Y detrás de ese personaje inolvidable, está un actor que cambió las reglas del juego.

Andy Serkis no solo interpretó a Gollum… lo hizo sentir humano.

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