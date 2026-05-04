¿Visita del más allá? Un niño asegura ver al "fantasma" de su abuela y el video conmueve al mundo

Un video captado por una cámara de seguridad hogareña reavivó el eterno debate sobre la sensibilidad de los niños hacia lo paranormal. En las imágenes, que ya superan dos millones de reproducciones en TikTok, se observa un diálogo estremecedor y tierno a la vez: un niño de corta edad asegura estar viendo y hablando con su abuela fallecida.

El suceso ocurrió mientras Sarah, tía del menor, lo preparaba para dormir. Lo que comenzó como una charla rutinaria se transformó en un fenómeno viral cuando el niño comenzó a señalar una presencia invisible para los adultos en la habitación, según publica el portal TN.

"Vino a pintar conmigo"

En el clip compartido por la cuenta @snapsforsarah , se escucha al pequeño afirmar que hay "una señora" en el cuarto. Ante la curiosidad de su tía, el niño dio detalles que la dejaron sin aliento:

El objeto simbólico: El niño mencionó que la señora tenía un "palito para pintar" (un pincel) y que no quería pintar con él, sino con su tía.

La revelación del nombre: Al preguntarle quién era, el pequeño intentó pronunciar un nombre que finalmente sonó como "Alfa". Tras un breve silencio, como si escuchara una respuesta del aire, el niño sentenció: "Es mi abuela".

Para Sarah, la precisión de la descripción fue una señal inequívoca. Según explicó en sus redes, ella ha estado atravesando momentos difíciles —"se me caen todos los palitos juntos", comentó metafóricamente— y el mensaje de su madre a través del niño fue una instrucción clara para "seguir pintando de colores las partes oscuras de los días".

Fenómeno global en redes

El video no tardó en cruzar fronteras, generando una ola de comentarios de usuarios en diversos países que afirman haber vivido experiencias similares. La publicación cuenta con más de 29 mil "me gusta" y cientos de testimonios:

"A mí me pasó con mi hija; vio a mi hermana que murió antes de que ella naciera y supo decir su nombre", relató otra seguidora.

"La inocencia de los niños nos hace conectarnos con nuestros seres queridos que ya no están", comentó una usuaria emocionada.

¿Conexión o imaginación?

Mientras los escépticos atribuyen el diálogo a la vívida imaginación infantil o a juegos previos, para Sarah y miles de internautas se trata de una prueba de que los "ángeles de la guarda" mantienen contacto con sus familias.

Independientemente de las creencias, el video ha servido como un bálsamo emocional para quienes han perdido a un ser querido, recordándoles que, según el mensaje de "Alfa", siempre se pueden usar los "palitos caídos" para crear algo hermoso.

¿Crees que los niños tienen un canal especial con el más allá o fue solo una coincidencia emocionante?

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