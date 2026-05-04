¿Dormir para ganar? El curioso concurso de siestas que combate el estrés en Seúl

En una ciudad famosa por su ritmo acelerado, sus tiendas abiertas las 24 horas y su cultura del café, detenerse a dormir puede parecer un lujo. Sin embargo, en Seúl, capital de Corea del Sur, ese acto cotidiano se ha convertido en toda una competencia.

El pasado sábado 2 de mayo, cientos de ciudadanos se congregaron en el Parque Yeouido Hangang, a orillas del río Han, para participar en la tercera edición del “Concurso de Siesta Energética”, una iniciativa impulsada por el Gobierno Metropolitano de Seúl para visibilizar el problema del agotamiento crónico.

Bajo un cielo primaveral, el parque se transformó en un dormitorio colectivo. A las 15:00, los participantes —equipados con antifaces y atuendos creativos— se dispusieron a hacer lo que muchos anhelan pero pocos logran: dormir profundamente.

Las reglas eran tan curiosas como claras: llegar cansado, haber comido previamente y vestir de forma temática, desde pijamas llamativos hasta trajes de príncipes y princesas. Todo valía en esta competencia donde el objetivo era alcanzar el descanso más efectivo.

Entre los participantes destacó Yoo Mi-yeon, profesora de inglés de 24 años, quien llamó la atención con un pijama de koala. “Normalmente no duermo bien. Me cuesta conciliar el sueño y me despierto fácilmente”, confesó. “Los koalas son famosos por dormir profundamente, así que vine con la esperanza de contagiarme de su energía”, explicó.

Para definir a los ganadores, los organizadores midieron la frecuencia cardíaca de los concursantes, buscando niveles estables que evidencien un sueño profundo. El primer lugar fue para un hombre de más de 80 años, mientras que el segundo puesto lo obtuvo Hwang Du-seong, un oficinista de 37 años que buscaba un respiro frente a su exigente rutina laboral.

“Estaba completamente agotado. Quería recargarme junto al río y me alegra haber participado”, comentó tras la competencia.

Más allá de lo llamativo, el evento pone sobre la mesa una realidad preocupante. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Corea del Sur se encuentra entre los países con menos horas de sueño y mayores niveles de sobrecarga laboral.

Así, lo que parece una actividad lúdica refleja un problema estructural: en una sociedad donde el rendimiento lo es todo, dormir se ha vuelto un desafío… y ahora también, una forma de competencia.

Mira la programación en Red Uno Play