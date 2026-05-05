¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial en Bolivia? La cifra te va a sorprender

Un cálculo matemático revela cuánto dinero necesita un coleccionista para completar el álbum del Mundial 2026. Sin intercambios, el costo puede dispararse más de lo esperado en Bolivia.
05/05/2026 13:58
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Completar el álbum de Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo un juego: puede convertirse en un verdadero golpe al bolsillo.
Según cálculos matemáticos basados en estudios académicos, un coleccionista que intente llenar el álbum por su cuenta —sin intercambiar figuritas— necesitaría en promedio 1.045 sobres.
¿Cuánto dinero implica en Bolivia?
Tomando como referencia precios similares a la región:
Sobre de figuritas: aprox. Bs 10 a Bs 12
Álbum: alrededor de Bs 60 a Bs 80
El gasto estimado sería:
Entre Bs 10.500 y Bs 12.500 solo en sobres
Total aproximado: entre Bs 10.600 y Bs 12.600
Un monto que para muchos ya se siente como un lujo.
El dato que lo explica todo
El álbum de Panini para 2026 trae:
980 figuritas distintas
7 stickers por sobre
Más equipos (48 selecciones), lo que aumenta la dificultad
Al inicio, casi todas las figuritas son nuevas. Pero con el paso del tiempo, el problema aparece: cada vez salen más repetidas y cada sobre rinde menos.
Es el clásico “problema del coleccionista”, estudiado por matemáticos de universidades como Cardiff y Ginebra.
¿Por qué se vuelve tan caro?
Porque mientras más avanzas:
La probabilidad de repetir figuritas se dispara
Necesitas comprar muchos más sobres para conseguir las últimas
El gasto crece sin que te des cuenta
Cómo gastar menos (según los expertos)
Los estudios coinciden en algo clave:
Intercambiar figuritas
Comprar en grupo
Evitar abrir sobres de forma compulsiva
Sin estas estrategias, completar el álbum puede costar hasta el doble de lo esperado.
Pasión que no pasa de moda
A pesar del costo, el álbum sigue siendo un ritual que une generaciones.
Porque más allá del dinero, hay algo que no cambia: la emoción de abrir un sobre y la esperanza de encontrar esa figurita que falta.
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