Un oso confunde revisión médica con cariño y desata furor en redes

Un momento inusual y enternecedor se registró en un centro veterinario en Rusia, donde un oso pardo protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video, se observa cómo un veterinario intenta tomar las medidas del animal como parte de un control rutinario. Sin embargo, el oso interpreta la acción como un gesto afectivo y responde abrazando al especialista con aparente confianza.

Lejos de mostrar agresividad, el animal incluso lame el rostro del veterinario, generando una escena que ha sido calificada por usuarios como “tierna” y “sorprendente”.

Las imágenes han despertado diversas reacciones, desde admiración por el vínculo logrado con el animal hasta reflexiones sobre el comportamiento de especies salvajes en entornos controlados.

Especialistas recuerdan que, pese a este tipo de interacciones, los osos siguen siendo animales salvajes y su comportamiento puede ser impredecible, por lo que estos acercamientos deben realizarse únicamente bajo condiciones profesionales y de seguridad.

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