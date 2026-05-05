¿Cómo se ve tu nombre desde el espacio? La NASA lanza una herramienta para "escribirlo" con paisajes de la Tierra

¿Alguna vez te has preguntado si tu nombre está escrito en la superficie de nuestro planeta? La NASA decidió responder a esa pregunta de una forma creativa y visual. La agencia espacial estadounidense lanzó recientemente "Your Name in Landsat", una plataforma interactiva que permite a cualquier persona escribir su nombre utilizando imágenes reales de la Tierra capturadas desde el espacio.

El abecedario de la naturaleza

Esta herramienta utiliza el vasto archivo del programa Landsat, una misión conjunta entre la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que lleva más de medio siglo documentando los cambios en nuestro planeta.

El sistema funciona como un "generador de nombres satelital": el usuario ingresa el texto deseado y el interactivo busca formas geológicas que se asemejen a cada letra. Por ejemplo:

Una "O" puede ser el cráter de un volcán o un lago perfectamente circular en Australia.

Una "S" podría ser el cauce serpenteante de un río en el Amazonas.

Una "Y" puede verse reflejada en la confluencia de dos fiordos en el Tíbet.

50 años de historia visual

Las imágenes que componen este abecedario terrestre provienen de fuentes científicas de alto nivel como el NASA Earth Observatory, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y el ESA Sentinel Hub. Además de visualizar el nombre, la plataforma permite a los usuarios exportar y descargar la gráfica para compartirla en redes sociales o conservarla como un recuerdo digital.

Más allá del entretenimiento, el objetivo principal de la NASA es despertar el interés por la geología y las ciencias espaciales. Al "jugar" con sus nombres, los usuarios descubren estructuras naturales fascinantes que de otro modo pasarían desapercibidas.

"Es una forma de conectar a las personas con el registro histórico de Landsat, que abarca más de cinco décadas de monitoreo terrestre", señalaron representantes del programa.

Cómo usar la herramienta

Para descubrir cómo luce tu nombre desde el espacio, solo debes seguir estos pasos:

Visita el sitio oficial: science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/. Escribe tu nombre o cualquier palabra en el buscador. Explora los diferentes paisajes que forman cada letra y descarga tu imagen personalizada.

La iniciativa ya se ha vuelto tendencia entre entusiastas de la ciencia y curiosos de todo el mundo, demostrando que la Tierra tiene mucho que decir, incluso letra por letra.

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