Seguridad y salud: El alcalde Saavedra anuncia mayor presencia policial y reuniones urgentes

Tras formalizar la posesión de su nuevo equipo de colaboradores, el alcalde Manuel Saavedra reafirmó su compromiso de transformar la dinámica administrativa de Santa Cruz de la Sierra de forma inmediata. El burgomaestre anunció que la primera reunión de gabinete se llevará a cabo hoy mismo, subrayando que las seis secretarías técnicas designadas tienen la instrucción de comenzar sus labores cuanto antes.

Saavedra adelantó que una de sus primeras gestiones oficiales será un encuentro con el sector salud programado tentativamente para este martes, buscando soluciones conjuntas a las carencias del sistema hospitalario. Asimismo, informó sobre la existencia de un plan coordinado con la Policía Boliviana y actores nacionales para garantizar que se asignen más efectivos policiales al resguardo de la ciudad.

Un equipo técnico para tiempos complejos

El alcalde destacó que la elección de su gabinete se basó en perfiles técnicos con profundo conocimiento en gestión pública, un factor clave para superar los desafíos acumulados en años recientes. Según la autoridad, la predisposición de los nuevos secretarios es absoluta para atender las necesidades de los barrios y devolver la tranquilidad a las familias cruceñas mediante resultados palpables.

En sus declaraciones a la prensa, Saavedra también mencionó acercamientos con el Ejército para fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana, un tema crítico en la agenda del municipio. La autoridad concluyó que, pese a lo complicado del escenario actual, la unidad entre la institucionalidad y los niveles del Estado permitirá que Santa Cruz salga adelante bajo esta nueva dirección política.

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