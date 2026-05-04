Rodrigo Paz anuncia alianza nacional contra el narcotráfico tras caída de Marset

El presidente Rodrigo Paz aseguró que uno de los principales mandatos de su gestión es la lucha frontal contra el narcotráfico y afirmó que, tras la caída de Sebastián Marset, se produjo una recomposición de estructuras criminales que hoy generan violencia en el país.

“Parte de este momento que estamos viviendo es la recomposición de esas mafias que el masismo permitió durante 20 años y que nosotros estamos atacando”, sostuvo el mandatario.

Rodrigo Paz señaló que para garantizar la viabilidad del país se deben limpiar estructuras estatales vinculadas a actividades ilícitas y advirtió que estas organizaciones buscan reacomodarse en nuevos espacios de poder.

En ese marco, anunció que este fin de semana se definirá una alianza entre el Ministerio de Gobierno y distintas instituciones, inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, con proyección a nivel nacional.

“Vamos a pedir mayor cooperación de los países fronterizos y de los países que son parte de esta lucha frontal”, remarcó.

La autoridad indicó que el objetivo será fortalecer la coordinación interna y regional para enfrentar al crimen organizado y frenar el avance del narcotráfico en Bolivia.

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