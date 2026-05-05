El ascenso de la mujer en la política cruceña: María René Álvarez y Laura Nayar lideran espacios clave

El escenario político de Santa Cruz ha experimentado un giro histórico con el ascenso de liderazgos femeninos decididos a transformar la gestión pública desde sus cimientos legislativos. María René Álvarez, como presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, y Laura Luisa Nayar Sosa, a la cabeza del Concejo Municipal, representan una nueva generación que combina juventud con una firme visión de servicio.

“Hay bastante conocimiento y temple en lo que venimos logrando”, afirmó Álvarez durante su intervención. Para la líder chiquitana, el ejercicio de la gobernanza debe integrar armoniosamente a la metrópoli con las provincias, garantizando que la planificación territorial sea la base del progreso.

Autonomía y sostenibilidad ambiental

La visión departamental se enfoca en la protección de los recursos naturales ante los constantes abusos y avasallamientos que ha sufrido la región en los últimos años, según lo que indica Álvarez. Asimismo, fue tajante al declarar que “no vamos a negociar ninguna concesión que pueda dañar a nuestro medio ambiente”, priorizando la implementación de la Ley de los bonos verdes.

Esta normativa busca fortalecer la economía de las comunidades indígenas y municipios, asegurando una producción responsable que respete el entorno. “Tenemos que ser arquitectos y constructores del destino de Santa Cruz, demostrando resultados tangibles en cada una de las quince provincias”, sentenció la autoridad departamental.

Un Concejo Municipal de cara a los barrios

En el ámbito municipal, la gestión de Laura Nayar inicia con un diagnóstico sobre el estado de la capital cruceña. “Nos han dejado una ciudad destruida y nuestra tarea inmediata es sacar a Santa Cruz adelante con responsabilidad y compromiso”, manifestó la flamante presidenta del Concejo.

De acuerdo a lo que indica, la fiscalización será el pilar de su administración, prometiendo auditorías legales para recuperar los recursos de las familias cruceñas que fueron afectados por actos de corrupción.

Según Nayar, “los pícaros que están de ida deben saber que haremos las acciones necesarias para que devuelvan cada centavo al bolsillo del ciudadano”.

El rol femenino y la meritocracia

La nueva conformación del Legislativo municipal destaca por una participación femenina histórica, contando con seis concejalas titulares dispuestas a legislar con transparencia, según lo que explica Nayar. Asimismo, subrayó que este nuevo tiempo político se fundamenta en los valores y principios que han permitido este relevo institucional sin precedentes.

Finalmente, ambas líderes coinciden en que el reto es inmenso y que la ilusión de la población no permite margen para el error. “El rol de la mujer es fundamental y la meritocracia es el único camino para servir a nuestra región”, concluyó Álvarez, reafirmando el compromiso de una generación que despierta con energía renovada.

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