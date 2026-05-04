Bolivia renueva autoridades subnacionales en una jornada de posesiones simultáneas

Este lunes 4 de mayo asumieron funciones las nuevas autoridades subnacionales de Bolivia para la gestión 2026-2031, en una jornada marcada por actos simultáneos de posesión en distintos departamentos y ciudades capitales del país.

En el ámbito departamental, ya prestaron juramento los gobernadores de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.

En Santa Cruz, Juan Pablo Velasco asumió el cargo con un mensaje centrado en el diálogo con el Gobierno, aunque advirtió que su gestión será firme en la exigencia de recursos para el departamento.

En Cochabamba, Leonardo Loza juró como nuevo gobernador en un acto que contó con la presencia de representantes diplomáticos de Irán y Rusia.

Por su parte, Édgar Sánchez fue posesionado como gobernador de Oruro en una ceremonia desarrollada en instalaciones de la Gobernación.

En Chuquisaca, Luis Ayllón asumió funciones como nueva autoridad departamental en un acto presidido por la Asamblea Legislativa Departamental, realizado en el salón de convenciones de esta institución.

Alcaldías capitales

En el ámbito municipal, también se registraron posesiones en varias ciudades capitales. En Tarija, Johnny Torres juró y asumió la Alcaldía por segunda vez; en Potosí, Willam Cervantes fue posesionado como alcalde; mientras que en Sucre, Fátima Tardío asumió como nueva alcaldesa.

A estas autoridades se suman las ya posesionadas en El Alto, donde Elieser Roca ya juró al cargo y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa hizo lo mismo.

Se prevé que en horas de la tarde, se complete la jornada clave para la renovación del poder subnacional en el país, con la posesión del resto de los gobernadores y alcaldes del país.

Mira la programación en Red Uno Play