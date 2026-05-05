Intentó meterse una zarigüeya a la boca por un video y terminó mordido

Un insólito y peligroso incidente se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre fuera mordido por una zarigüeya al intentar introducir al animal en su boca como parte de una supuesta “broma”.

En las imágenes difundidas, se observa cómo el sujeto manipula al animal silvestre y lo acerca a su rostro, provocando una reacción inmediata de defensa por parte de la zarigüeya, que termina mordiéndolo.

Especialistas recuerdan que las zarigüeyas, aunque suelen evitar el contacto con humanos, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazadas. Además, advierten que este tipo de interacciones implica riesgos sanitarios, ya que los animales silvestres pueden transmitir enfermedades.

Mira la programación en Red Uno Play