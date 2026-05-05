TEMAS DE HOY:
robo Oruro Romer saucedo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Intentó meterse una zarigüeya a la boca por un video y terminó mordido

El hecho, registrado como una “broma”, generó críticas en redes y alertas sobre el riesgo de interactuar con fauna silvestre.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/05/2026 12:00

No debió hacer eso: Por darle un beso, hombre es mordido por zarigüeya. Foto: MiAMBIENTE
Bolivia

Escuchar esta nota

Un insólito y peligroso incidente se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre fuera mordido por una zarigüeya al intentar introducir al animal en su boca como parte de una supuesta “broma”.

En las imágenes difundidas, se observa cómo el sujeto manipula al animal silvestre y lo acerca a su rostro, provocando una reacción inmediata de defensa por parte de la zarigüeya, que termina mordiéndolo.

Especialistas recuerdan que las zarigüeyas, aunque suelen evitar el contacto con humanos, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazadas. Además, advierten que este tipo de interacciones implica riesgos sanitarios, ya que los animales silvestres pueden transmitir enfermedades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD