Una celebración de cumpleaños terminó en polémica luego de que una joven reaccionara con enojo al ser sorprendida con una “broma” que no esperaba: le untaron la cara con crema frente a los asistentes.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la joven posaba junto a su torta cuando fue tomada por sorpresa. Tras lo ocurrido, visiblemente molesta, respondió arrojando y destrozando el pastel.

La escena generó reacciones inmediatas entre quienes presenciaban el hecho.

El video se viralizó en pocas horas, acumulando miles de comentarios.

Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una tradición “inofensiva”, otros cuestionan este tipo de bromas cuando no existe consentimiento del festejado.

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