De acuerdo con el reporte preliminar, el cadáver aún presentaba fuego activo al momento de ser descubierto, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.
05/05/2026 12:58
Escuchar esta nota
Un macabro hallazgo se registró en La Angostura, en el municipio de El Torno, donde fue encontrado el cuerpo de una persona completamente carbonizada en una zona rural cercana a la ribera de un río.
De acuerdo con el reporte preliminar, el cadáver aún presentaba fuego activo al momento de ser descubierto, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona. El hecho fue reportado inicialmente por el propietario de un terreno (chaco), quien acudió a la subalcaldía para dar aviso a las autoridades.
La subalcaldesa de la zona, Lidia Cazón, relató que al llegar al lugar se evidenció que el cuerpo había sido quemado aparentemente con materiales combustibles. “El cuerpo sigue ardiendo, parece que han quemado cartones encima. Está en la entrada de un chaco, en la bajada del río, en una huertita”, explicó.
Tras la verificación, se dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de El Torno, cuyos efectivos se trasladaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento legal del cadáver.
El caso se encuentra en etapa inicial de investigación y se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55