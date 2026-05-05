Un macabro hallazgo se registró en La Angostura, en el municipio de El Torno, donde fue encontrado el cuerpo de una persona completamente carbonizada en una zona rural cercana a la ribera de un río.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cadáver aún presentaba fuego activo al momento de ser descubierto, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona. El hecho fue reportado inicialmente por el propietario de un terreno (chaco), quien acudió a la subalcaldía para dar aviso a las autoridades.

Hallan un cuerpo carbonizado en La Angostura; la Felcc investiga el caso. FOTO: RED UNO.

La subalcaldesa de la zona, Lidia Cazón, relató que al llegar al lugar se evidenció que el cuerpo había sido quemado aparentemente con materiales combustibles. “El cuerpo sigue ardiendo, parece que han quemado cartones encima. Está en la entrada de un chaco, en la bajada del río, en una huertita”, explicó.

Hallan un cuerpo carbonizado en La Angostura; la Felcc investiga el caso. FOTO: RED UNO.

Tras la verificación, se dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de El Torno, cuyos efectivos se trasladaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento legal del cadáver.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima ni establecer las circunstancias del hecho. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y anunciaron que se realizarán pericias para determinar las causas de la muerte.

El caso se encuentra en etapa inicial de investigación y se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles.

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