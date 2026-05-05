Micros operan con normalidad en la capital cruceña pese al paro nacional de choferes

Santa Cruz de la Sierra amaneció este martes con el servicio de transporte público urbano funcionando con total normalidad, a pesar del paro con bloqueos de 24 horas convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia a nivel nacional.

Un recorrido por distintas zonas de la capital cruceña permitió constatar que las líneas de micros circulan sin interrupciones en la denominada ‘Ciudad de los Anillos’, garantizando el traslado habitual de los usuarios.

Desde el sector del transporte urbano confirmaron que no acatarán la medida de presión. Argumentaron que han sostenido acercamientos con autoridades del Gobierno y que, para este martes, está prevista una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de atender sus demandas.

Entre los principales reclamos del sector se encuentran la garantía de abastecimiento de combustible de calidad, el mantenimiento de carreteras a nivel nacional, el resarcimiento por daños ocasionados a vehículos por gasolina en mal estado y la dotación de equipos y cilindros para la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).

En contraste, el paro convocado por los choferes se cumple desde primeras horas en varias regiones del país. Reportes locales señalan bloqueos en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro, donde los transportistas protestan por la mala calidad del combustible y la escasez recurrente de carburantes.

Asimismo, los manifestantes denuncian retrasos en el resarcimiento por daños a motorizados y exigen mejores condiciones en la red vial del país.

Mientras tanto, Santa Cruz se mantiene al margen de la medida, con el transporte urbano operando con regularidad y sin afectaciones visibles para la población.

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