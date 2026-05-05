Oruro amaneció este martes con bloqueos en carreteras, trancas y principales vías debido al paro movilizado de 24 horas convocado por el transporte federado, medida que afecta la circulación vehicular en distintos puntos del departamento.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que los bloqueos se registran en varios tramos de la red vial fundamental de Oruro, entre ellos: el sector puente La Joya, en el tramo La Joya–Chuquichambi; el sector Llallagua, en la Diagonal Jaime Mendoza; el sector Orilla, en la ruta Cruce Machacamarquita–Llallagua; y el puente Poopó, en el tramo Machacamarquita–Challapata.

Los choferes cumplen la medida en rechazo a la mala calidad de los combustibles y por la falta de atención a sus demandas por parte del Gobierno nacional.

A través de un comunicado, la ABC pidió a la población tomar previsiones y circular con precaución mientras se realizan las gestiones correspondientes para restablecer el tránsito.

La entidad también habilitó canales de información y atención de emergencias mediante su página web y líneas telefónicas gratuitas para reportar incidencias en la red vial.

La protesta del transporte orureño provocó interrupciones en la circulación y afectó tanto el tránsito urbano como las conexiones interdepartamentales en la región.



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