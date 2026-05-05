Paro del transporte bloquea vías en La Paz y complica el tránsito en varias zonas

El paro de 24 horas convocado por el sector del transporte genera múltiples bloqueos en la ciudad de La Paz, con impacto directo en la circulación vehicular y el desplazamiento de la población.

En la zona Sur, varios puntos presentan interrupciones, entre ellos la avenida Hernando Siles, la calle 8 de Calacoto y tramos de la avenida Ballivián, donde se observa presencia de vehículos obstaculizando el paso.

Centro y El Alto también registran cortes

De acuerdo con reportes difundidos por la Policía, los bloqueos también se extienden al centro paceño y a la ciudad de El Alto, con puntos críticos como:

Avenida Buenos Aires y sector Lomas

Plaza El Carmen y Pérez Velasco

Avenida Naciones Unidas

Avenida 6 de Marzo y Cruce Viacha

Faro Murillo y extranca Senkata

Estas zonas presentan restricciones totales y parciales, lo que complica la conexión entre distintos sectores.

Vías habilitadas y tránsito irregular

En medio del conflicto, algunas rutas se mantienen transitables. La avenida Costanera continúa siendo una de las principales vías habilitadas para conectar la zona Sur con el centro, aunque con tráfico irregular y alta carga vehicular.

Tolerancia laboral y clases a distancia

Ante los retrasos generados por los bloqueos, el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia de media hora en el ingreso para los trabajadores.

En el ámbito educativo, algunas unidades optaron por clases virtuales, especialmente en zonas donde el transporte es limitado.

Recomendaciones a la población

Tomar rutas alternas

Salir con anticipación

Evitar zonas de conflicto

El tránsito se mantiene irregular en distintos puntos de la ciudad, mientras persisten los bloqueos durante la jornada.

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