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Persisten bloqueos hacia los Yungas tras cuarto intermedio en negociaciones

Pese a avances en el diálogo, la falta de una decisión final mantiene bloqueada la ruta hacia los Yungas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 14:20

Foto: Población busca la manera de continuar su trayecto ante bloqueos. APG.
La Paz

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El bloqueo en la salida hacia los Yungas, a la altura de Urujara, continúa pese a los acercamientos y acuerdos preliminares alcanzados entre el Gobierno y el sector del autotransporte, generando preocupación por la prolongación del conflicto.

A pesar de que el diálogo fue instalado en la zona con la presencia de autoridades nacionales, la dirigencia del transporte determinó declarar un cuarto intermedio para consultar a sus bases, lo que ha derivado en la continuidad de la medida de presión.

“Se ha avanzado en algunos puntos, pero la decisión final será tomada por las bases”, señalaron representantes del sector tras la reunión.

El bloqueo afecta uno de los principales accesos desde La Paz hacia los Yungas, obligando a los ciudadanos a caminar largas distancias para continuar sus viajes, en medio de la paralización del transporte.

Entre las principales demandas de los transportistas se encuentran la mejora en la calidad del combustible y el mantenimiento de las rutas, aspectos que consideran aún no resueltos de manera concreta.

“La población sigue siendo la más perjudicada, mientras las negociaciones aún no logran destrabar el conflicto”, indicaron usuarios afectados en el sector.

Desde el Gobierno se reiteró la voluntad de diálogo y se informó que se alcanzaron compromisos iniciales; sin embargo, la falta de una decisión inmediata por parte de las bases mantiene vigente el bloqueo.

El conflicto continúa abierto y se espera que en las próximas horas el sector transporte defina si levanta la medida o radicaliza sus acciones, mientras persisten las dificultades para la circulación en esta ruta clave del departamento.

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