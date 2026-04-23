TEMAS DE HOY:
Choque Caso Mutualista hombre acribillado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transportistas levantan bloqueos y esperan respuestas del nuevo ministro de Hidrocarburos

El cambio en el Ministerio de Hidrocarburos abre una pausa en los bloqueos, pero transportistas y sectores afectados mantienen la presión por combustible de calidad y abastecimiento regular.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/04/2026 14:39

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Bolivia

Escuchar esta nota

Luego del cambio en el Ministerio de Hidrocarburos, algunos puntos de bloqueo instalados en el país comenzaron a levantarse, principalmente en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, donde transportistas y otros sectores mantenían medidas de presión.

Las protestas surgieron por denuncias sobre la mala calidad del combustible, que habría generado daños en vehículos, además del desabastecimiento registrado en los últimos días.

Desde el Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, aseguró que se prioriza el diálogo como principal vía de solución.

“El diálogo es lo primero que nos tiene que llevar adelante (…) en vez de estar perjudicando los derechos constitucionales”, afirmó.

En ese contexto, los sectores movilizados han manifestado su disposición a entablar conversaciones con el nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, a quien piden soluciones inmediatas a la crisis de combustibles.

El levantamiento parcial de las medidas abre una ventana para el diálogo, aunque la tensión persiste mientras los afectados esperan respuestas concretas sobre la calidad y el abastecimiento de carburantes en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD