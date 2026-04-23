Transportistas levantan bloqueos y esperan respuestas del nuevo ministro de Hidrocarburos

Luego del cambio en el Ministerio de Hidrocarburos, algunos puntos de bloqueo instalados en el país comenzaron a levantarse, principalmente en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, donde transportistas y otros sectores mantenían medidas de presión.

Las protestas surgieron por denuncias sobre la mala calidad del combustible, que habría generado daños en vehículos, además del desabastecimiento registrado en los últimos días.

Desde el Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, aseguró que se prioriza el diálogo como principal vía de solución.

“El diálogo es lo primero que nos tiene que llevar adelante (…) en vez de estar perjudicando los derechos constitucionales”, afirmó.

En ese contexto, los sectores movilizados han manifestado su disposición a entablar conversaciones con el nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, a quien piden soluciones inmediatas a la crisis de combustibles.

El levantamiento parcial de las medidas abre una ventana para el diálogo, aunque la tensión persiste mientras los afectados esperan respuestas concretas sobre la calidad y el abastecimiento de carburantes en el país.

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