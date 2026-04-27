Bloqueo en ruta a los Yungas genera salidas irregulares desde la Terminal Minasa

La Policía de Tránsito reportó el inicio de un punto de bloqueo en la ruta hacia los Yungas, lo que ya provoca salidas irregulares de buses desde la Terminal Minasa en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el informe oficial, la medida fue instalada por sectores interculturales a la altura de la localidad de Tococala, pasando el sector de Yolosita, impidiendo la circulación de vehículos hacia el norte del departamento.

La situación ya afecta la operatividad del transporte interprovincial. Desde la terminal terrestre se evidenció que varios conductores optaron por no salir, ante la incertidumbre en las rutas.

“Las salidas son totalmente irregulares, los conductores no están trabajando y tampoco hay demanda de pasajeros”, señalaron.

Sin embargo, otras rutas aún se mantienen habilitadas. Según el reporte, el tramo hacia Chulumani y Coroico continúa expedito, aunque las autoridades advierten que el panorama podría cambiar durante la jornada.

La Policía Caminera indicó que mantiene coordinación constante con las trancas de control para actualizar la información sobre nuevos puntos de bloqueo que puedan instalarse en el transcurso del día.

El bloqueo en esta vía se suma a otras medidas de presión que se desarrollan en el departamento de La Paz, en un contexto de creciente conflictividad social impulsada por demandas relacionadas al abastecimiento de combustible y otras exigencias sectoriales.

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