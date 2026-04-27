Cinco aprehendidos con 194 paquetes de droga ocultos en vehículos en Cochabamba

En una operación estratégica ejecutada en la localidad de San Benito, Cochabamba, efectivos de la fuerza antidroga lograron la aprehensión de cinco individuos que transportaban un cargamento ilícito. La intervención resultó en el secuestro de dos vehículos particulares que escondían una cantidad significativa de sustancias controladas en compartimentos especialmente acondicionados.

Detalles del hallazgo técnico

El Director Nacional de la FELCN, Franz Cabrera, precisó que durante la requisa se detectaron anomalías estructurales en el maletero de uno de los motorizados. "Al abrir el maletero de uno de los vehículos, se observa en uno de los compartimentos laterales, un paquete en forma ovoidal rectangular, forrado con cinta masking había una yerba verduzca, con características a marihuana", informó la autoridad.

Tras el análisis correspondiente, se contabilizó un total de 194 paquetes de marihuana y envases adicionales que contenían pasta base de cocaína. Al respecto, Cabrera añadió: "Se constatan otras sustancias que también estaban envueltas en cinta masking, que a la prueba de campo han dado positivo para cocaína".

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