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Así se vivió en imágenes la furia de Lionel Messi tras el empate de Inter Miami CF

Las cámaras no dejaron lugar a dudas: el empate 1-1 frente a New England Revolution por la Major League Soccer desató la frustración del capitán argentino, quien protagonizó uno de los momentos más tensos del partido.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 9:15

Así se vivió en imágenes la furia de Lionel Messi tras el empate . Foto archivo AFP.
Estados Unidos

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El primer foco de atención se dio tras el pitazo final. Las imágenes captaron a Messi visiblemente molesto, caminando con gesto serio y sin saludar, directo al túnel rumbo al vestuario. Su lenguaje corporal —cabeza baja, paso acelerado y sin mirar alrededor— reflejaba el malestar por el resultado.

Pero la tensión no comenzó ahí. Durante los últimos minutos del encuentro, las cámaras también registraron un intercambio cargado entre Messi y el árbitro Rubiel Vázquez. En varias tomas se lo ve reclamando decisiones, gesticulando con intensidad y mostrando su desacuerdo de forma evidente.

Otra de las postales que dejó la noche fue la reacción del propio banco de suplentes de Inter Miami, donde la incomodidad era visible mientras el equipo dejaba escapar la posibilidad de quedar líder de la Conferencia Este.

El empate no solo dejó imágenes de enojo, sino también preocupación: el conjunto rosa sigue sin poder ganar como local desde la inauguración de su nuevo estadio, una racha que empieza a pesar en lo anímico.

A pesar del momento, Messi continúa siendo la gran figura del equipo en la temporada, manteniendo números destacados y liderando al plantel en la recta previa a la pausa por el Mundial 2026.

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