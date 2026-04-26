Impresionante: así se vio el tornado en Oklahoma desde un avión en pleno vuelo

Las imágenes son tan impactantes como inquietantes. Desde la ventanilla de un avión, un pasajero logró captar el momento exacto en que un tornado se formaba y avanzaba con fuerza sobre el estado de Oklahoma.

En el video se observa la columna giratoria descendiendo desde las nubes, mientras el paisaje queda parcialmente cubierto por la tormenta. La escena, registrada desde las alturas, muestra la magnitud del fenómeno en toda su dimensión.

El tornado desde el aire

El pasajero, que viajaba en un vuelo con destino a Nueva York, grabó el fenómeno mientras la aeronave sobrevolaba la zona afectada.

“Fue una vista increíble”, relató, reflejando la mezcla de asombro y tensión del momento.

Desde el avión, el tornado aparece como una espiral definida que conecta el cielo con la tierra, avanzando sobre campos y zonas urbanas.

Devastación en tierra

El fenómeno impactó directamente en la ciudad de Enid, en el condado de Garfield, dejando a su paso un escenario de destrucción.

Las imágenes contrastan con la realidad en tierra: al menos 40 viviendas resultaron dañadas, los servicios básicos continúan interrumpidos y varias carreteras permanecen cerradas.

Sin víctimas fatales

Pese a la fuerza del tornado y los daños materiales, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales.

El video, sin embargo, deja en evidencia la potencia del fenómeno y la delgada línea entre el asombro visual y el desastre que se vivía en tierra.

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