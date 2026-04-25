¡Locura en Wembley! El City remonta al Southampton y alcanza otra final de FA Cup (2-1)

El Manchester City volvió a demostrar su jerarquía y capacidad de reacción al remontar en los minutos finales al Southampton FC (2-1) y clasificar a una nueva final de la FA Cup.

El equipo dirigido por Pep Guardiola dominó gran parte del encuentro en Wembley, pero se encontró con un rival ordenado y peligroso al contragolpe. Cuando parecía que el partido se complicaba, el Southampton golpeó primero a los 79 minutos con un golazo de Finn Azaz desde fuera del área.

Sin embargo, la reacción de los “Citizens” fue inmediata. Apenas tres minutos después, Jérémy Doku encontró el empate con un remate que se desvió en un defensor, descolocando al arquero rival. El golpe anímico fue letal para el Southampton.

A los 87 minutos, apareció el español Nico González, quien se vistió de héroe con un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo, sellando la remontada y el pase a la final.

Con este resultado, el Manchester City alcanza su cuarta final consecutiva en la FA Cup, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo en la historia del torneo. Ahora, los “Sky Blues” esperan rival, que saldrá del duelo entre Chelsea FC y Leeds United.

La final se disputará el 16 de mayo en Wembley, donde el City buscará sumar un nuevo título y reafirmar su dominio en el fútbol inglés.

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