La selección boliviana afrontará este miércoles un inusual compromiso amistoso frente a Argelia en Kansas. El encuentro no contará con transmisión televisiva y se jugará sin presencia de público, una medida solicitada por el combinado africano a pocos días de su debut en la Copa Mundial 2026.

El director técnico de Bolivia, Óscar Villegas, manifestó su sorpresa por la decisión y explicó que incluso existe incertidumbre sobre la posibilidad de registrar imágenes del partido para archivo de la propia federación.

“Ahora no podemos saber si podemos filmar el partido, porque Argelia está jugando un partido a días de enfrentar a Argentina. Obviamente ellos quieren cuidar el tema de que no haya demasiada información de lo que ellos van a hacer como equipo y es razonable, es normal. Los dueños del partido”, señaló el entrenador durante una conferencia de prensa virtual.

La determinación responde al interés del conjunto africano de mantener en reserva los aspectos tácticos que utilizará en su estreno mundialista, donde tendrá como primer rival a Argentina.

Durante la misma conferencia, Villegas también se refirió al proceso de renovación de la selección boliviana y aseguró que el trabajo con miras al Mundial 2030 comenzó mucho antes de la actual etapa de preparación.

“La eliminatoria al Mundial 2030 la hemos comenzado hace dos años. Hemos estado efectivamente cerca de este Mundial, pero nosotros hemos arrancado pensando en el siguiente. Nunca hubo ofrecimiento de llegar a este, pero estos jóvenes y esta nueva visión del fútbol nacional nos han llevado a estar muy cerca”, expresó el estratega nacional.

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