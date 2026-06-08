¡Atención! Este es el nuevo horario del amistoso entre Bolivia y Argelia

La selección boliviana ya tiene en la mira su próximo desafío en territorio estadounidense. Después de su reciente presentación frente a Escocia, el equipo dirigido por Óscar Villegas volverá a la cancha este miércoles para medirse con Argelia en un partido de preparación.

La principal novedad está relacionada con el horario del encuentro. Aunque inicialmente el compromiso estaba programado para disputarse durante la tarde, la organización comunicó un cambio y ahora el duelo se jugará a las 20:00, hora de Bolivia.

Por el momento, aún no existe una confirmación oficial sobre el escenario que albergará el partido en Kansas, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la sede definitiva.

Para la Verde, este compromiso representa una nueva oportunidad para corregir errores y sumar minutos de trabajo pensando en las futuras Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Del otro lado estará una selección argelina que llega con buenas sensaciones tras imponerse a Países Bajos en un amistoso reciente. Además, el combinado africano se encuentra enfocado en su participación en el Mundial 2026, certamen en el que compartirá grupo con Argentina, Austria y Jordania.

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