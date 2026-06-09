Los gigantes del Mundial 2026: estos son los jugadores más altos de la Copa del Mundo

La Copa Mundial 2026 reunirá a algunas de las mayores figuras del fútbol internacional, pero también contará con jugadores que destacan por su impresionante estatura. Entre todos ellos sobresale Florian Wiegele, arquero de Austria, quien con 2,05 metros se convierte en el futbolista más alto convocado para el torneo.

Florian Wiegele, arquero de Austria. Foto: @flo_wie21.

Detrás del guardameta austriaco aparecen tres jugadores que comparten una altura de 2,01 metros. Uno de ellos es Stefan Radeljić, defensor que gracias a su físico se convierte en una pieza importante en los duelos aéreos y en una referencia dentro de la última línea de su selección.

Stefan Radeljić, jugador de Austria. Foto: @stjradeljic6.

La misma estatura tiene Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Vélez Sarsfield de Argentina. Su capacidad para imponerse por arriba, sumada a su alcance y presencia en el área, lo convierten en un guardameta difícil de superar.

Álvaro Montero portero de la selección colombiana de fútbol. Foto: @alvaromontero1.

El grupo de los más altos del Mundial también incluye al defensor inglés Dan Burn, jugador del Newcastle. Con sus 2,01 metros, el zaguero está acostumbrado a la exigencia de la Premier League y suele destacar tanto en tareas defensivas como en jugadas de ataque a balón parado.

Dan Burn defensor inglés. Foto: @bigdanburn.

Como antecedente reciente, en el Mundial de Catar 2022 el jugador más alto fue el arquero neerlandés Andries Noppert. El guardameta de Países Bajos fue una de las figuras de su selección durante la campaña que terminó con la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Andries Noppert arquero neerlandés. Foto: @andriesnoppert.

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