¡Partidazo en El Alto! ABB se impone en Villa Ingenio y frena al líder Blooming (3-2)

La cuarta fecha del torneo de la División Profesional dejó un golpe en la cima: ABB derrotó 3-2 a Blooming en el estadio de Villa Ingenio y terminó con el invicto de la Academia cruceña en un duelo vibrante y lleno de emociones.

El conjunto alteño hizo respetar su localía y pegó en los momentos justos. Alejandro Chumacero abrió el marcador tras una buena jugada colectiva, mientras que Juan Fajardo y Rodderyk Perozo ampliaron la ventaja para encaminar una victoria clave ante uno de los líderes del campeonato.

Blooming reaccionó en la segunda parte con goles de César Menacho y Moisés Villarroel, pero la reacción fue tardía y no le alcanzó para evitar la caída.

El equipo cruceño luchó hasta el final, pero no encontró respuestas tras el segundo golpe del local y terminó cediendo su invicto en una jornada marcada por la intensidad y las condiciones complicadas en El Alto.

A pesar de la derrota, Blooming se mantiene en la cima con 7 unidades, aunque ahora queda a la espera de lo que hagan sus perseguidores en el cierre de la fecha. Por su parte, ABB suma tres puntos vitales que lo meten en la pelea y le permiten escalar posiciones en la tabla.

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