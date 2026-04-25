¡Partidazo en El Alto! ABB se impone en Villa Ingenio y frena al líder Blooming (3-2)

ABB dio el golpe en la fecha 4: venció 3-2 a Blooming en El Alto, le quitó el invicto y puso en suspenso la cima del torneo, en un duelo intenso que se definió por detalles.
25/04/2026 19:54
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La cuarta fecha del torneo de la División Profesional dejó un golpe en la cima: ABB derrotó 3-2 a Blooming en el estadio de Villa Ingenio y terminó con el invicto de la Academia cruceña en un duelo vibrante y lleno de emociones.
El conjunto alteño hizo respetar su localía y pegó en los momentos justos. Alejandro Chumacero abrió el marcador tras una buena jugada colectiva, mientras que Juan Fajardo y Rodderyk Perozo ampliaron la ventaja para encaminar una victoria clave ante uno de los líderes del campeonato.
Blooming reaccionó en la segunda parte con goles de César Menacho y Moisés Villarroel, pero la reacción fue tardía y no le alcanzó para evitar la caída.
El equipo cruceño luchó hasta el final, pero no encontró respuestas tras el segundo golpe del local y terminó cediendo su invicto en una jornada marcada por la intensidad y las condiciones complicadas en El Alto.
A pesar de la derrota, Blooming se mantiene en la cima con 7 unidades, aunque ahora queda a la espera de lo que hagan sus perseguidores en el cierre de la fecha. Por su parte, ABB suma tres puntos vitales que lo meten en la pelea y le permiten escalar posiciones en la tabla.
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