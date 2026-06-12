Plantamos bandera: Red Uno te muestra cómo luce el estadio donde jugarán Brasil y Marruecos

La Red Uno de Bolivia ya tiene a su segundo equipo de cobertura en territorio mundialista. Encabezado por el periodista Alejandro López, el grupo de enviados especiales mostró desde el interior del MetLife Stadium cómo se vive la previa del esperado encuentro entre Brasil y Marruecos.

Durante una intervención en El SuperDeportivo, López recorrió los alrededores y sectores internos del escenario deportivo que este sábado, desde las 18:00, recibirá a dos de las selecciones más atractivas del torneo: la Brasil de Carlo Ancelotti y la siempre competitiva Marruecos.

Alejandro López enviado de la Red Uno de Bolivia con la bandera de Bolivia. Red Uno de Bolivia.

"Qué te puedo decir, es uno de los mejores escenarios deportivos del mundo", expresó emocionado el periodista mientras exhibía las dimensiones y la modernidad de la infraestructura, considerada una de las más importantes de Estados Unidos.

Foto: Red Uno.

El MetLife Stadium cuenta con una capacidad para más de 82.000 espectadores y se espera un lleno total para el compromiso. Según informó López, las entradas disponibles ya fueron agotadas, reflejando la enorme expectativa que genera este atractivo enfrentamiento mundialista.

Foto: Red Uno.

Además, las autoridades han preparado un amplio operativo de seguridad en los alrededores del estadio para garantizar el normal desarrollo del espectáculo y el resguardo de los miles de aficionados que asistirán al encuentro.

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