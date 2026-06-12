A solo días de su participación en el Mundial 2026, la selección de Haití recibió una inesperada instrucción de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial solicitó modificar parte del diseño de su camiseta oficial al considerar que uno de sus elementos podía contravenir las normas de neutralidad política establecidas para la competencia.

La indumentaria, confeccionada por la firma colombiana Saeta, incorporaba en la parte inferior una representación de la Batalla de Vertières, acontecimiento histórico que fue determinante en el proceso de independencia de Haití. El detalle había sido destacado por aficionados y dirigentes como un homenaje a la identidad y la historia nacional.

Sin embargo, tras revisar el uniforme, la FIFA concluyó que la ilustración podía ser interpretada como un mensaje político. Ante esta observación, la empresa fabricante aceptó la decisión y procedió a realizar las modificaciones necesarias para que la camiseta cumpliera con el reglamento vigente.

Mientras tanto, Haití se prepara para su esperado debut mundialista. El combinado caribeño enfrentará a Escocia este sábado y luego deberá medirse con Brasil y Marruecos en el Grupo C, una de las series más exigentes del torneo.

La clasificación de Haití al Mundial 2026 fue una de las grandes sorpresas de las Eliminatorias. El equipo logró asegurar su presencia en la cita planetaria pese a las dificultades que enfrenta en su país, incluyendo la imposibilidad de disputar encuentros internacionales como local, por lo que habitualmente ejerce esa condición en Curazao y Aruba.

Entre las principales figuras del seleccionado destaca el atacante Fafa Picault, excompañero de Lionel Messi en el Inter Miami y actual jugador del Atlanta United. También sobresalen futbolistas como Johny Placide, Ricardo Adé y Duckens Nazon, quienes buscarán convertir a Haití en una de las revelaciones del Mundial.

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