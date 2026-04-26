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Policial

Doble asesinato en frontera con Brasil activa despliegue de la Felcc

En la comunidad San Francisco (San Matías), un hombre de 41 años fue abatido por sujetos armados que se dieron a la fuga tras el ataque sin dejar rastro.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 10:50

La Policía investiga los móviles del hecho de sangre en Puerto Quijarro. Foto Red Uno

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Los asesinatos registrados en zonas fronterizas del país con Brasil han movilizado a personal de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que busca dar con los autores de dos hechos de sangre ocurridos en San Matías y Puerto Quijarro.

De acuerdo con el reporte preliminar, en las últimas horas se registraron dos muertes violentas en ambos municipios. El primer caso ocurrió en la comunidad San Francisco, en San Matías, donde un hombre de 41 años fue abatido por sujetos desconocidos.

El segundo hecho se produjo en un local de expendio de comida en Puerto Quijarro, donde la víctima fue igualmente acribillada, mientras que los autores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De manera preliminar, se presume que ambos casos podrían estar vinculados a actividades ilícitas; sin embargo, las autoridades esperan el arribo de equipos de investigación para recabar información y emitir un informe oficial sobre estos hechos.

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