TEMAS DE HOY:
hangar marset SICARIATO Tiroteo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Cierres por lluvias y mantenimiento: Conoce las restricciones en carreteras si planeas viajar por tierra

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió su más reciente reporte de transitabilidad para la Red Vial Fundamental, destacando cierres totales en Santa Cruz y diversas restricciones por trabajos y factores climáticos en Cochabamba, La Paz y Pando.

Milen Saavedra

26/04/2026 8:53

Inspección en el tramo Quiquibey – Yucumo – Rurrenabaque. Foto: Facebook ABC.
Bolivia

Escuchar esta nota

La ABC, que gestiona los 18,122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F), continúa con sus labores de rehabilitación y conservación. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se han identificado los siguientes puntos críticos para la jornada:

Santa Cruz: Alerta por inundaciones y deslizamientos

El punto más crítico se registra en el tramo San Lorenzo - Salinas, el cual se encuentra No Transitable debido a una inundación en el puente San Miguelito. Por otro lado, la ruta La Angostura - Samaipata presenta transitabilidad con precaución debido a constantes deslizamientos derivados de su característica geológica.

Cochabamba y La Paz: Horarios de restricción

En el departamento de Cochabamba, el sector Llavini - Bombeo tiene restricción vehicular desde las 09:00 am hasta las 17:00 pm. Asimismo, en la ruta Cochabamba - Santa Cruz (Sector 7 Curvas), se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la vía.

En La Paz, los tramos Florida - Santa Rosa y Santa Rosa - Puente Villa mantienen el siguiente cronograma de restricciones:

  • Lunes a Sábado: de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00.

  • Domingos y feriados: de 08:00 a 13:30.

Pando: Rutas afectadas por saturación de suelos

El departamento de Pando presenta una situación compleja debido a las lluvias. Los desvíos en los tramos Km 185 - La Floresta y Conquista - El Sena se encuentran saturados por el agua, por lo que se recomienda no circular o hacerlo con máxima precaución.

Además, se realizan trabajos de conservación vial con maquinaria pesada en los sectores:

  • La Floresta - Santa Elena (Circular con precaución).

  • Santa Elena - Puerto Rico (Se recomienda no circular).

Canales de Información Oficial

La ABC insta a los conductores a planificar sus viajes y respetar las señalizaciones de seguridad. Para actualizaciones en tiempo real, puede consultar:

La ABC reafirma su compromiso con la seguridad vial y la integración del país a través de la rehabilitación permanente de nuestras carreteras.

Reporte de Transitabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:45

Paw patrol

09:15

Plim plim

09:45

Space cops

10:00

Metal cardbots

10:30

Bob esponja

11:00

Loud house

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:45

Paw patrol

09:15

Plim plim

09:45

Space cops

10:00

Metal cardbots

10:30

Bob esponja

11:00

Loud house

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD