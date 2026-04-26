Cierres por lluvias y mantenimiento: Conoce las restricciones en carreteras si planeas viajar por tierra

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió su más reciente reporte de transitabilidad para la Red Vial Fundamental, destacando cierres totales en Santa Cruz y diversas restricciones por trabajos y factores climáticos en Cochabamba, La Paz y Pando.
26/04/2026 8:53
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La ABC, que gestiona los 18,122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F), continúa con sus labores de rehabilitación y conservación. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se han identificado los siguientes puntos críticos para la jornada:
Santa Cruz: Alerta por inundaciones y deslizamientos
El punto más crítico se registra en el tramo San Lorenzo - Salinas, el cual se encuentra No Transitable debido a una inundación en el puente San Miguelito. Por otro lado, la ruta La Angostura - Samaipata presenta transitabilidad con precaución debido a constantes deslizamientos derivados de su característica geológica.
Cochabamba y La Paz: Horarios de restricción
En el departamento de Cochabamba, el sector Llavini - Bombeo tiene restricción vehicular desde las 09:00 am hasta las 17:00 pm. Asimismo, en la ruta Cochabamba - Santa Cruz (Sector 7 Curvas), se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la vía.
En La Paz, los tramos Florida - Santa Rosa y Santa Rosa - Puente Villa mantienen el siguiente cronograma de restricciones:
Lunes a Sábado: de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00.
Domingos y feriados: de 08:00 a 13:30.
Pando: Rutas afectadas por saturación de suelos
El departamento de Pando presenta una situación compleja debido a las lluvias. Los desvíos en los tramos Km 185 - La Floresta y Conquista - El Sena se encuentran saturados por el agua, por lo que se recomienda no circular o hacerlo con máxima precaución.
Además, se realizan trabajos de conservación vial con maquinaria pesada en los sectores:
La Floresta - Santa Elena (Circular con precaución).
Santa Elena - Puerto Rico (Se recomienda no circular).
Canales de Información Oficial
La ABC insta a los conductores a planificar sus viajes y respetar las señalizaciones de seguridad. Para actualizaciones en tiempo real, puede consultar:
Página Web: transitabilidad.abc.gob.bo
Línea de Emergencias (WhatsApp): 71219232
La ABC reafirma su compromiso con la seguridad vial y la integración del país a través de la rehabilitación permanente de nuestras carreteras.
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