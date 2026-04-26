Cierres por lluvias y mantenimiento: Conoce las restricciones en carreteras si planeas viajar por tierra

La ABC, que gestiona los 18,122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F), continúa con sus labores de rehabilitación y conservación. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se han identificado los siguientes puntos críticos para la jornada:

Santa Cruz: Alerta por inundaciones y deslizamientos

El punto más crítico se registra en el tramo San Lorenzo - Salinas, el cual se encuentra No Transitable debido a una inundación en el puente San Miguelito. Por otro lado, la ruta La Angostura - Samaipata presenta transitabilidad con precaución debido a constantes deslizamientos derivados de su característica geológica.

Cochabamba y La Paz: Horarios de restricción

En el departamento de Cochabamba, el sector Llavini - Bombeo tiene restricción vehicular desde las 09:00 am hasta las 17:00 pm. Asimismo, en la ruta Cochabamba - Santa Cruz (Sector 7 Curvas), se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la vía.

En La Paz, los tramos Florida - Santa Rosa y Santa Rosa - Puente Villa mantienen el siguiente cronograma de restricciones:

Lunes a Sábado: de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00.

Domingos y feriados: de 08:00 a 13:30.

Pando: Rutas afectadas por saturación de suelos

El departamento de Pando presenta una situación compleja debido a las lluvias. Los desvíos en los tramos Km 185 - La Floresta y Conquista - El Sena se encuentran saturados por el agua, por lo que se recomienda no circular o hacerlo con máxima precaución.

Además, se realizan trabajos de conservación vial con maquinaria pesada en los sectores:

La Floresta - Santa Elena (Circular con precaución).

Santa Elena - Puerto Rico (Se recomienda no circular).

Canales de Información Oficial

La ABC insta a los conductores a planificar sus viajes y respetar las señalizaciones de seguridad. Para actualizaciones en tiempo real, puede consultar:

Página Web: transitabilidad.abc.gob.bo

Línea de Emergencias (WhatsApp): 71219232

La ABC reafirma su compromiso con la seguridad vial y la integración del país a través de la rehabilitación permanente de nuestras carreteras.

Reporte de Transitabilidad.

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