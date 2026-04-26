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Atención: sucursales de EMAPA no abrirán este domingo, ¿por qué?

La estatal realizará inventarios internos. La atención se retomará con normalidad el lunes, mientras que en áreas rurales el servicio continuará sin interrupciones.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 21:46

Atención: sucursales de EMAPA no abrirán este domingo. Foto EMAPA,
Bolivia

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) informó que este domingo 26 de abril suspenderá la atención en todas sus sucursales ubicadas en ciudades capitales, incluido El Alto.

Según un comunicado oficial, la medida responde a la realización de inventarios internos, por lo que los puntos de venta permanecerán cerrados durante toda la jornada.

¿Cuándo vuelve la atención?

La estatal confirmó que el servicio se retomará con normalidad el lunes 27 de abril en todas las sucursales urbanas.

Atención en el área rural

EMAPA también aclaró que las sucursales ubicadas en zonas rurales continuarán operando con normalidad, garantizando el acceso a productos en esas regiones.

La empresa pidió comprensión a la población ante esta pausa temporal en sus operaciones.

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