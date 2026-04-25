TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Capturan a un delincuente Motocicleta robada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Planeas viajar? Revisa aquí el estado de las carreteras y dónde hay restricciones

Pando es el departamento más afectado por la saturación de plataformas, mientras que en Cochabamba y La Paz rigen horarios específicos de restricción.

Milen Saavedra

25/04/2026 10:51

Trabajos de atención en el subtramo Entre Ríos – Palos Blancos en el departamento de Tarija. Foto: ABC.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad responsable de la gestión y conservación de los 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (RVF), emitió un reporte actualizado sobre el estado de las carreteras para este sábado 25 de abril. Debido a las condiciones climáticas y trabajos de conservación, varias rutas presentan restricciones importantes que la ciudadanía debe tomar en cuenta.

Situación crítica en Pando

El departamento de Pando registra la mayor cantidad de tramos con transitabilidad restringida debido a la saturación de las plataformas por las constantes lluvias:

  • Porvenir - Km 185 - La Floresta: Se recomienda no circular debido a la sobresaturación de los desvíos.

  • El Sena - Naranajal: Tramo no transitable hasta nuevo aviso por plataforma saturada.

  • Santa Elena - Puerto Rico: Restricción vehicular por trabajos de conservación; se recomienda no circular.

  • Conquista - El Sena: Circulación permitida solo con precaución extrema.

ABC emite reporte de transitabilidad

Restricciones por horarios en Cochabamba y La Paz

En los valles y el occidente, se han establecido ventanas de tiempo para el tráfico vehicular:

  • Cochabamba (Llavini - Bombeo): Transitabilidad restringida de 09:00 a 17:00.

  • Cochabamba (Ruta Cbba - Scz, Sector 7 Curvas): Transitable con precaución por presencia de maquinaria pesada.

  • La Paz (Florida - Santa Rosa - Puente Villa): Restricción vehicular de lunes a sábado (08:00 a 12:00 y 13:30 a 18:00). Domingos y feriados el cierre es de 08:00 a 13:30.

Reporte en Santa Cruz

  • La Angostura - Samaipata: Transitable con precaución debido a constantes deslizamientos por fallas geológicas.

  • San Lorenzo - Salinas: Tramo no transitable debido a una inundación registrada en el puente San Miguelito.

ABC emite reporte de transitabilidad

Canales de información oficial

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, insta a los usuarios a mantenerse informados para evitar perjuicios y accidentes. Los canales habilitados para consultas en tiempo real son:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD