¿Planeas viajar? Revisa aquí el estado de las carreteras y dónde hay restricciones

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad responsable de la gestión y conservación de los 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (RVF), emitió un reporte actualizado sobre el estado de las carreteras para este sábado 25 de abril. Debido a las condiciones climáticas y trabajos de conservación, varias rutas presentan restricciones importantes que la ciudadanía debe tomar en cuenta.

Situación crítica en Pando

El departamento de Pando registra la mayor cantidad de tramos con transitabilidad restringida debido a la saturación de las plataformas por las constantes lluvias:

Porvenir - Km 185 - La Floresta: Se recomienda no circular debido a la sobresaturación de los desvíos.

El Sena - Naranajal: Tramo no transitable hasta nuevo aviso por plataforma saturada.

Santa Elena - Puerto Rico: Restricción vehicular por trabajos de conservación; se recomienda no circular.

Conquista - El Sena: Circulación permitida solo con precaución extrema.

ABC emite reporte de transitabilidad

Restricciones por horarios en Cochabamba y La Paz

En los valles y el occidente, se han establecido ventanas de tiempo para el tráfico vehicular:

Cochabamba (Llavini - Bombeo): Transitabilidad restringida de 09:00 a 17:00.

Cochabamba (Ruta Cbba - Scz, Sector 7 Curvas): Transitable con precaución por presencia de maquinaria pesada.

La Paz (Florida - Santa Rosa - Puente Villa): Restricción vehicular de lunes a sábado (08:00 a 12:00 y 13:30 a 18:00). Domingos y feriados el cierre es de 08:00 a 13:30.

Reporte en Santa Cruz

La Angostura - Samaipata: Transitable con precaución debido a constantes deslizamientos por fallas geológicas.

San Lorenzo - Salinas: Tramo no transitable debido a una inundación registrada en el puente San Miguelito.

ABC emite reporte de transitabilidad

Canales de información oficial

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, insta a los usuarios a mantenerse informados para evitar perjuicios y accidentes. Los canales habilitados para consultas en tiempo real son:

Página Web: https://transitabilidad.abc.gob.bo

Línea de WhatsApp para emergencias: 71219232

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