Terror en las alturas: Turistas escapan por poco tras erupción del volcán Santiaguito en Guatemala

Un video que circula en redes sociales encendió las alarmas a nivel internacional tras mostrar el momento exacto en que un grupo de excursionistas tuvo que huir desesperadamente ante una erupción repentina del volcán Santiaguito, en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala.

El momento del impacto

El incidente ocurrió este martes, cuando los senderistas se encontraban cerca del cráter, a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Las imágenes captadas por los propios turistas reflejan el pánico absoluto: rocas estallando, gases volcánicos envolviendo el paisaje y una lluvia de ceniza que obligó a un descenso abrupto y caótico entre el terreno escarpado, según publica Clarín.

A pesar de la magnitud de las explosiones y la cercanía de los visitantes al sector más crítico, los reportes oficiales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmaron un saldo milagroso: no se registraron heridos.

Un peligro latente y desobedecido

Las autoridades guatemaltecas han sido enfáticas al señalar que la zona donde se encontraban los turistas está restringida. El Santiaguito es conocido por su alta imprevisibilidad y su domo activo, lo que hace que cualquier ascenso represente un riesgo mortal.

Restricción oficial: Existe un perímetro de seguridad de 5 kilómetros alrededor del volcán donde está prohibido el ingreso, permanencia o acampamiento.

Afluencia masiva: Pese a las advertencias, Eddy Maldonado, técnico de la Conred, estima que unas 150 personas intentan ascender a la zona volcánica cada fin de semana de forma ilegal.

Actividad actual: El volcán registra explosiones que generan columnas de ceniza de más de 3,000 metros de altura, afectando principalmente a las comunidades ubicadas al oeste y suroeste del coloso.

"El Santiaguito no es apto para ascenso turístico. Su actividad puede cambiar en minutos. Respeta la restricción y evita tragedias", advirtió el servicio de Asistencia Turística tras el incidente.

Perfil del coloso: Uno de los más activos

El Santiaguito no es un volcán cualquiera; se mantiene como uno de los tres más activos de Guatemala, junto al Volcán de Fuego y el Pacaya. Debido a su historial de erupciones explosivas y la inestabilidad de su domo, es uno de los puntos más monitoreados por los expertos vulcanólogos del país.

Aunque el último informe técnico registra una ligera disminución en su intensidad debido a las persistentes lluvias en la región, el peligro de un cambio brusco en su comportamiento permanece latente. Este suceso sirve como un duro recordatorio para los viajeros internacionales sobre la importancia de respetar las normativas de seguridad local frente a la fuerza impredecible de la naturaleza.

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