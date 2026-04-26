Movilizan a la Policía por supuesto cuerpo en una bolsa y encuentran un muñeco en Santa Cruz

Lo que parecía un hallazgo macabro terminó siendo una escena insólita. Un supuesto cadáver envuelto en plástico generó una movilización policial en el barrio Navidad, en Santa Cruz de la Sierra, pero al llegar al lugar, las autoridades descubrieron que se trataba de un muñeco.

El objeto había sido elaborado con botellas plásticas y trapos viejos, acomodado estratégicamente en una pendiente para simular la silueta de una persona.

La alerta activó la intervención de la Policía y el Ministerio Público, que desplegaron personal para verificar el hecho ante la posibilidad de un crimen.

Sin embargo, tras la inspección, se confirmó que todo se trataba de una simulación intencional.

La vocera de la Fiscalía cuestionó el hecho y lo calificó como una “broma pesada” que obligó a movilizar recursos en un contexto de limitaciones operativas.

“Pese a los pocos recursos humanos con que cuenta la Policía y la Fiscalía, han tenido que desplazarse por un objeto que solo simulaba la forma de una persona”, señaló.

El caso generó molestia en las autoridades, que advierten sobre las consecuencias de este tipo de acciones, ya que desvían recursos que podrían destinarse a emergencias reales.

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