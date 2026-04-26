¿Quién era el piloto asesinado en el rally de Nueva Santa Cruz?

La escena fue repentina, violenta y desconcertante. Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en tragedia en la zona de la Nueva Santa Cruz, donde un piloto fue acribillado minutos antes de iniciar la competencia.

Ahora, una pregunta concentra la atención: ¿quién era la víctima?

De acuerdo con reportes preliminares, se trataría de Pedro P.R,V. piloto que participaba en el rally a bordo de un vehículo tipo Can-Am, identificado con el número 11.

EL MOMENTO DEL ATAQUE

El hecho ocurrió en el área de parqueo cerrado, instantes antes de la largada.

Testigos relataron que un sujeto descendió de una vagoneta y abrió fuego directamente contra el piloto, efectuando más de 15 disparos.

La víctima fue auxiliada de inmediato, pero murió a causa de la gravedad de las heridas.

LO QUE SE SABE DE LA VÍCTIMA

De manera extraoficial, se conoce que R.V. era oriundo de Porongo y que, presuntamente, habría recibido amenazas previas.

Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Su presencia en la competencia formaba parte de la segunda fecha del evento deportivo.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Tras el ataque, la organización suspendió de inmediato la competencia.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia legal, mientras se espera un informe oficial de la unidad de homicidios en las próximas horas.

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