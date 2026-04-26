Denuncian estafa en venta de motos: “Nos cobró y luego nos agredió”

Lo que comenzó como la ilusión de adquirir un vehículo propio se convirtió en una pesadilla legal y física para un grupo de jóvenes en la capital cruceña. Una mujer ha sido señalada como la responsable de una modalidad de estafa en la venta de motocicletas, la cual incluye agresiones directas y el uso de denuncias falsas para amedrentar a los compradores.

Una de las víctimas relató que contactó a la mujer a través de un conocido para comprar una motocicleta a plazos. Tras acordar un precio total de Bs 10.700, el joven realizó un pago inicial de Bs 7.000, quedando un saldo pendiente de Bs 3.700 que debía cancelarse en un tiempo determinado.

Sin embargo, en su segundo encuentro, la actitud de la vendedora cambió drásticamente. "Llega directamente a agredirnos a mi amigo, a mi pareja y a mí. Se ve en los videos cómo nos ataca", denunció el afectado.

El denunciante señala que la mujer, tras agredirlos, acudió a la policía para hacerse pasar por la víctima, logrando que los efectivos no escucharan la versión de los jóvenes ni revisaran las pruebas audiovisuales del ataque.

"Estoy afectado porque la moto la tengo parada. No la puedo sacar por miedo a que la policía me la quite", explicó la víctima.

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